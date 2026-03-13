Названы ЗОЖ-привычки, которые реально помогут здоровью

Здоровье питание должно включать в себя орехи и семечки, а также зеленый чай. О пищевых привычках, которые реально улучшат состояние здоровья, рассказала в беседе с aif.ru гастроэнтеролог Ольга Сухарева.
— Одним из главных правил здорового рациона является регулярное употребление овощей. В идеале они должны занимать около половины тарелки при каждом приеме пищи. Другая полезная привычка — ежедневное употребление горсти орехов или семечек. Они богаты белком, витаминами, микроэлементами и полезными жирами, — цитирует издание доктора.
Врач также призвала регулярно употреблять листовой зеленый чай — его можно пить по две-три кружки в день, желательно отдельно от еды.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что тщательное пережевывание пищи улучшает пищеварение и даже непосредственно влияет на общую калорийность питания, так как люди, которые дольше жуют, потребляют меньше калорий.