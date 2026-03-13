«Врата ада не закроются»: Иран будет сражаться до убийства последнего солдата США и Израиля

Иран будет продолжать борьбу до последнего американского и израильского военнослужащего. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Злобные американские и сионистские командиры! Небо и земля для вас стали беззащитными, и врата ада не закроются до убийства последнего преступного детоубийцы», — цитирует КСИР иранская государственная телерадиокомпания.
Ранее КСИР провел мощную ракетную атаку на Израиль, назвав ее самой интенсивной с момента эскалации конфликта. По их данным, было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 тонн по целям на оккупированных территориях.
Как сообщал KP.RU, США предложили вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о ключевых руководителях КСИР. Белый дом ищет сведения о высокопоставленных личностях и структурах Ирана, включая нового Верховного лидера Моджтабу Хаменеи.