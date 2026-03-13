Методист рассказала, как привить ребенку любовь к математике

Элементарные знания математики необходимы в повседневной жизни, однако, часто у школьников именно с этим предметом возникают проблемы. Как с раннего возраста заинтересовать ребенка точной наукой, сообщила в разговоре с «РИАМО» методист Мария Пудлич.
— Интерес к математике чаще всего формируется в 5−7 лет через сюжетно-ролевую игру. Ребенок начинает интересоваться предметом, когда это помогает решать его задачи: посчитать, сколько конфет у него и у мамы, понять, через сколько приедет папа с работы, — считает эксперт.
По ее словам, оттолкнуть от математики ребенка могут ранние неудачи и страх наказания за ошибку. Поэтому, малыша стоит не ругать, а терпеливо обучать.
Тем временем ученые из Университета Суррея провели исследование с участием более 400 детей и пришли к выводу о том, что игра в конструктор из кубиков может улучшить успеваемость по математике, передает телеканал «Царьград».