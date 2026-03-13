Минтруд утвердил новые правила единого пособия для многодетных семей

Министерство труда и социальной защиты РФ в пятницу, 13 марта, представило обновленные правила назначения единого пособия, которые учитывают недавно принятые изменения в законодательстве. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, корректировки коснулись порядка сохранения выплат для многодетных семей.
В обновленных правилах отражена норма, внесенная в федеральное законодательство по поручению президента. Она позволяет многодетным семьям, уже получавшим единое пособие, сохранить эту меру поддержки еще на 12 месяцев, даже если их среднедушевой доход превысит прожиточный минимум, но не более чем на 10 процентов. В таких случаях пособие будет назначено в размере 50 процентов регионального прожиточного минимума.
В министерстве пояснили, что после внесения необходимых изменений в федеральное постановление и региональные нормативные акты Социальный фонд пересмотрит все отказы, вынесенные с начала 2026 года, и назначит выплаты семьям, подпадающим под новые критерии. Ожидается, что дополнительную поддержку получат порядка 74 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 230 тысяч детей, передает ТАСС.
