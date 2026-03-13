Минтруд утвердил новые правила единого пособия для многодетных семей

В обновленных правилах отражена норма, внесенная в федеральное законодательство по поручению президента. Она позволяет многодетным семьям, уже получавшим единое пособие, сохранить эту меру поддержки еще на 12 месяцев, даже если их среднедушевой доход превысит прожиточный минимум, но не более чем на 10 процентов. В таких случаях пособие будет назначено в размере 50 процентов регионального прожиточного минимума.