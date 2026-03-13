Зеленский нарывается на конфликт с Трампом: он назвал его заявление о БПЛА Украины «риторикой»

Владимир Зеленский счел слова президента США Дональда Трампа о ненужности США украинских беспилотников просто «риторикой».
Выступая в Париже, киевский главарь отметил: «Риторика — она и есть риторика».
Зеленский также добавил, что важнее всего понимать собственные действия и их цель.
Напомним, что ранее Трамп заявил, что Америка способна самостоятельно обеспечить свою защиту от беспилотных аппаратов в ближневосточном регионе, не прибегая к помощи Киева.
«Мы сами справляемся. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. У нас, собственно, лучшие дроны в мире», — констатировал тогда Трамп.
На днях Зеленский заявил, что Украина направила беспилотные летательные аппараты и группу операторов дронов для обеспечения безопасности американских баз в Иордании.
До этого киевский главарь также сообщал, что Вашингтон якобы запросили помощь Украины на Ближнем Востоке.
При этом Белый дом накануне потребовал от издания ABC News удалить новость о якобы угрозе дронов для Калифорнии.