Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: Дональд Трамп хочет восстановить торговлю с РФ

Президент Дональд Трамп хочет восстановить торговлю с РФ и достичь урегулирования конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп хочет восстановить торговлю с Российской Федерацией и достичь урегулирования конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Что касается России и Украины: президент США ясно дал понять, что он хочет прекращения убийств. Он хочет вернуться к торговле», — сказал он в ходе мероприятия в штате Северная Каролина.

Вэнс отметил, что восхищается этим.

«Случилось так, что я восхищаюсь этим. Конечно, я субъективен. Однако я считаю, что это — верная идея», — заявил он.

Напомним, 9 марта президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин дал положительные оценки посредническим усилиям американской стороны и лично президента США в урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер.

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что переговоры Путина и Трампа создают предпосылки для урегулирования ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

