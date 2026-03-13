Вэнс: Дональд Трамп хочет восстановить торговлю с РФ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп хочет восстановить торговлю с Российской Федерацией и достичь урегулирования конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Что касается России и Украины: президент США ясно дал понять, что он хочет прекращения убийств. Он хочет вернуться к торговле», — сказал он в ходе мероприятия в штате Северная Каролина.
Вэнс отметил, что восхищается этим.
«Случилось так, что я восхищаюсь этим. Конечно, я субъективен. Однако я считаю, что это — верная идея», — заявил он.
Напомним, 9 марта президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин дал положительные оценки посредническим усилиям американской стороны и лично президента США в урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер.
Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что переговоры Путина и Трампа создают предпосылки для урегулирования ситуации на Украине и Ближнем Востоке.