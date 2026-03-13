Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп стремится к урегулированию на Украине для возобновления торговли.
«Что касается России и Украины: президент США ясно дал понять, что он хочет прекращения конфликта. Он хочет вернуться к торговле», — сказал политик на мероприятии в штате Северная Каролина.
Вэнс выразил восхищение позицией Трампа. По его словам, хотя он и субъективен, но считает это «верной идеей».
Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский является преградой для мирного разрешения конфликта на Украине. Президент США призвал киевского главаря к заключению соглашения.
Напомним, Россия уже давно направила США свои предложения по гарантиям безопасности. Они учитывают не только интересы Киева, как требуют Украина и ЕС, но и обеспечивают защиту интересов Москвы.