«Верная идея»: Вэнс рассказал, для чего Трампу нужен мир на Украине

Вэнс: Трамп хочет мира на Украине для возвращения к торговле.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп стремится к урегулированию на Украине для возобновления торговли.

«Что касается России и Украины: президент США ясно дал понять, что он хочет прекращения конфликта. Он хочет вернуться к торговле», — сказал политик на мероприятии в штате Северная Каролина.

Вэнс выразил восхищение позицией Трампа. По его словам, хотя он и субъективен, но считает это «верной идеей».

Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский является преградой для мирного разрешения конфликта на Украине. Президент США призвал киевского главаря к заключению соглашения.

Напомним, Россия уже давно направила США свои предложения по гарантиям безопасности. Они учитывают не только интересы Киева, как требуют Украина и ЕС, но и обеспечивают защиту интересов Москвы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше