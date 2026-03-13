Форвард «Спартака» Беляев согласился с тем, что здоровье всегда важнее хоккея

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Здоровье в любом случае важнее любой игры. Такое мнение ТАСС высказал нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Александр Беляев, комментируя возвращение на тренерскую скамейку главного тренера красно-белых Алексея Жамнова.
В пятницу «Спартак» в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл хабаровский «Амур» со счетом 1:0 в овертайме. Это был первый матч за полтора месяца, в котором московской командой руководил Жамнов — он не присутствовал на играх по состоянию здоровья.
«Положительные ощущения от его возвращения. После игры поздравили его с возвращением, пожелали ему здоровья. Хоккей хоккеем, но здоровье в первую очередь», — сказал Беляев.
В первом периоде «Спартак» нанес только один бросок в створ ворот соперника.
«Не было остроты в зоне атаки, не могли “залезть под кожу”. Не могли сыграть просто, пытались что-то придумать. В следующих двух периодах договорились играть просто, набрасывать шайбу на ворота. В плей-офф будет такая же игра, надо идти “копать” у ворот. Соперник хороший, отступать ему некуда», — объяснил ситуацию Беляев.
В следующем матче КХЛ «Спартак» 16 марта примет московское «Динамо».