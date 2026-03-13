В России могут пересмотреть функцию развода через портал «Госуслуги»: подробности

В ОП хотят пересмотреть функцию развода через Госуслуги.

Источник: Комсомольская правда

В Общественной палате (ОП) призвали пересмотреть возможность развода через портал «Госуслуги». По словам заместителя председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Натальи Москвитиной, формальный подход к расторжению брака — недопустим. Она настаивает на привлечении психологов и медиаторов для работы с кризисными семьями.

«В отношении разводов максимально неправильно этот процесс упрощать и делать формальным. Неправильно делать это через “Госуслуги”, целая команда людей должна работать над каждой семьей», — сказала Москвитина в разговоре с РИА Новости.

Она особо отметила, что цель работы психологов — помочь семье преодолеть трудности и сохранить отношения, а не просто сопровождать бракоразводный процесс.

Москвитина настаивает, чтобы функция помощи психологов была в быстром доступе. Например, супруги поругались, зашли на портал и оформили видеозвонок с психологом.

