В России могут пересмотреть функцию развода через портал «Госуслуги»: подробности

В Общественной палате (ОП) призвали пересмотреть возможность развода через портал «Госуслуги». По словам заместителя председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Натальи Москвитиной, формальный подход к расторжению брака — недопустим. Она настаивает на привлечении психологов и медиаторов для работы с кризисными семьями.