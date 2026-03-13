Россиянам дали советы по хранению зимних вещей

Совсем скоро россияне начнут убирать зимние вещи на хранение до следующего сезона, однако, важно не просто убрать шубы и дубленки, но и защитить материалы от порчи. Как правильно сохранить зимний гардероб, рассказала изданию «РИАМО» стилист Ольга Лебедева.
— Вакуумные пакеты не подходят для натуральных материалов: в полиэтилене мех потускнеет, а мездра станет ломкой. Им нужны только дышащие чехлы и широкие анатомические вешалки, чтобы избежать деформации, — посоветовала эксперт.
А вот кашемир и тяжелую шерсть, напротив, вешать не рекомендуется — под собственным весом вещи сильно вытянутся. Их следует проложить бумагой и сложить стопки на полках, отметила специалист.
Кстати, чтобы избежать моли в шерстяной одежде, необходимо перед упаковкой использовать средства от насекомых, — передал ранее Life.ru.