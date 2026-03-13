Психолог объяснила механизм возникновения тревоги

Тревога иногда может проявляться без причины, виной тому древний механизм защиты, запускающий выброс гормонов. Об этом рассказала в беседе с изданием RuNews24.ru психолог Дарья Казакова.
— Наш мозг запрограммирован сканировать реальность на предмет угроз, этот механизм спасал жизнь нашему предку. Шорох в кустах провоцирует выброс адреналина и кортизола — это спасение от хищника. Сегодня хищников нет, но механизм остался. И теперь он срабатывает на строгий взгляд начальника или другие ситуации, — объяснила специалист.
Эксперт добавила, что при внезапной тревоге может не хватать воздуха, наблюдаться мышечное напряжение, тошнота, ком в горле. В такие моменты необходимо глубоко и медленно дышать или совершить физическое действие, которое даст выход энергии.
