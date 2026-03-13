Иран опроверг запуски ракет на Турцию, назвав их провокацией США и Израиля

ВС Ирана требуют расследования запуска ракет в сторону Турции.

Источник: Комсомольская правда

Иран опроверг информацию о запуске ракет в сторону Турции и назвал это провокацией со стороны США и Израиля. Об этом заявил представитель центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия».

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран опровергают любые пуски ракет в сторону дружественной и соседней Турции. Учитывая предыдущие провокации руководителей США и сионистского режима, видится, что такое действие было предпринято с целью испортить отношения между двумя странами», — цитирует заявление гостелерадиокомпания.

Представитель ВС Ирана добавил, что в связи с этим Тегеран считает необходимым провести расследование инцидента.

Ранее силы противовоздушной обороны НАТО перехватили над Турцией баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Это уже третий подобный случай с начала эскалации конфликта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что все государственные учреждения приведены в режим повышенной готовности.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше