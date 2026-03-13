Российских работодателей предупредили о штрафах за мониторинг переписки сотрудников

Юрист Салкин: слежка за сотрудниками через рабочий ПК грозит штрафом.

Источник: Комсомольская правда

Попытка следить за сотрудниками через рабочие компьютеры может обернуться для работодателя уголовным делом, речь идет, в том числе, о рабочей переписке. Об этом сообщил в разговоре с изданием «Абзац» юрист Михаил Салкин.

— Контроль распространяется на деловые переписки в мессенджерах и почте только с разрешения сотрудников, которые должны подписать соответствующие нормативные акты. А если речь идет о незаконном сборе сведений о частной жизни или нарушении тайны переписки, то в отношении работодателя может ставиться вопрос об уголовной ответственности, — заявил эксперт.

Юрист уточнил, что также возможна административная ответственность по статье о нарушениях в области персональных данных. По данной статье компании может грозить штраф до 200 тысяч рублей.

KP.RU отметил, что в России работодатели не имеют права штрафовать сотрудников, так как трудовое законодательство не предусматривает таких дисциплинарных мер. Многие российские компании часто заимствуют образцы соглашений о неразглашении конфиденциальной информации из западных практик. Однако, работодатели включают в них положения, которые неприменимы в РФ.