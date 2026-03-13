Гитару лидера Pink Floyd продали за рекордные 14,55 миллиона долларов

Гитара лидера группы Pink Floyd Дэвида Гилмора ушла с молотка на аукционе Christie’s за 14,55 миллиона долларов, установив мировой рекорд. Инструмент стал самым дорогим из когда-либо проданных на торгах. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает The New York Times.
Гилмор приобрел Fender Stratocaster в 1970 году в нью-йоркском магазине Manny’s Music. Легендарная гитара использовалась при записи шести студийных альбомов Pink Floyd и сопровождала группу на множестве концертов с 1972 по 1983 год.
До этого торга инструмент находился в коллекции американского предпринимателя Джима Ирси, который купил его в 2019 году за чуть более пяти миллионов долларов. Предыдущий рекорд принадлежал гитаре Martin D-18E лидера Nirvana Курта Кобейна, проданной за 6,01 миллиона долларов, говорится в сообщении.
В апреле прошлого года стало известно, что разбитую гитару музыканта Курта Кобейна продали за 101,5 тысячи долларов на аукционе — счастливым обладателем памятного инструмента стал коллекционер из Техаса. Лидер рок-группы Nirvana разбил белую Fender Stratocaster еще в 1992 году, когда коллектив гастролировал по Европе.