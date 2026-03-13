Медики установили порт-систему для химиотерапии блогеру Лерчек

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Медики установили специальную порт-систему блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в выводе средств за рубеж, у которой недавно был обнаружен рак. Об этом ее партнер Луис Сквиччиарини написал в социальных сетях.
«Лере Чекалиной установили в шею специальную порт-систему для химиотерапии, которая идет прямо в крупную вену», — написал он. Ранее сообщалось, что врачи начали курс химиотерапии с блогером Лерчек. Ранее сообщалось, что заседание Гагаринского суда Москвы по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в выводе средств за рубеж, которое назначено на 16 марта, могут перенести из-за курса химиотерапии, который проходит подсудимая.
Валерия Чекалинa и ее бывший муж Артем Чекалин обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.
В конце февраля стало известно, что Чекалина, которая находится под домашним арестом, родила сына.