Вашингтон
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Евдокиев день 14 марта, когда узнают о теплом лете

Узнали приметы и запреты на 14 марта, когда отмечают Евдокиев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 14 марта вспоминает святую Евдокию. В народе отмечают Евдокиев день. Но есть еще одно название — Евдокия-Плющиха. Это связано с тем, что в названный день был началом весны. А еще 14 марта узнавали про теплое лето.

Что нельзя делать 14 марта.

Не следует строить планы на будущее. Предки верили, что их так и не удастся реализовать. Кроме того, под запретом чрезмерное употреблением спиртных напитков и шумные застолья. Считается, что подобное может привести к неудачам.

Что можно делать 14 марта.

По традиции, с указанного дня женщины начинали заниматься творчеством. Готовые изделия они старались выбелить в мартовской воде. Все дело в том, что талая вода 14 марта обладает особой силой. А еще этой водой умывались.

Согласно приметам, солнечная и теплая погода 14 марта обещает теплое лето. В том случае, если метель, то весна окажется поздней.

