Что можно и нельзя делать в Евдокиев день 14 марта, когда узнают о теплом лете

Православная церковь 14 марта вспоминает святую Евдокию. В народе отмечают Евдокиев день. Но есть еще одно название — Евдокия-Плющиха. Это связано с тем, что в названный день был началом весны. А еще 14 марта узнавали про теплое лето.
Что нельзя делать 14 марта.
Не следует строить планы на будущее. Предки верили, что их так и не удастся реализовать. Кроме того, под запретом чрезмерное употреблением спиртных напитков и шумные застолья. Считается, что подобное может привести к неудачам.
Что можно делать 14 марта.
По традиции, с указанного дня женщины начинали заниматься творчеством. Готовые изделия они старались выбелить в мартовской воде. Все дело в том, что талая вода 14 марта обладает особой силой. А еще этой водой умывались.
Согласно приметам, солнечная и теплая погода 14 марта обещает теплое лето. В том случае, если метель, то весна окажется поздней.
Ранее мы узнали информацию про скидки в универмагах Минска в марте 2026: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».
Тем временем российский певец Александр Буйнов рассказал о поездке в Минск: «Хочу поделиться».
А еще «Беллегпром» сказал, что будет с фирменными магазинами белорусских предприятий.