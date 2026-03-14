Народный календарь. Почему 17 марта нужно ходить в новой паре обуви

17 марта православные чтут память преподобных Герасима Вологодского и Герасима Иорданского. В народе эту дату прозвали Герасим-грачевник.

Согласно поверью, в этот день из-за теплых морей прилетали грачи. Хозяйки в эту дату пекли булочки в виде птиц и раздавали их детям. Считалось, что это поможет расти им здоровыми и крепкими.

В народе верили, что весь этот день нужно проходить в новой паре обуви — это поможет излечиться от заболеваний шеи и не страдать ими в течение всего года. Также на Герасима-грачевника, согласно поверью, стоит воздержаться от походов к стоматологу и хирургу, иначе раны будут заживать долго, а лечение не пройдет должным образом.

Считается, что тому, кто увидит грача 17 марта, весь год будет сопутствовать удача в личной жизни и финансовой сфере.

Приметы погоды:

Грачи прилетели — через месяц снег сойдет.

Грачи резвятся — погода будет хорошей.

Яркие звезды на небе сулят потепление.

Солнечный день предвещает хороший урожай ягод.

Именины отмечают: Яков, Даниил, Герасим, Юлия, Вячеслав, Александр, Василий, Григорий, Георгий, Павел, Юрий.