Врач назвала симптомы, отличающие аллергию от ОРВИ

Весна — сезон роста заболеваемости ОРВИ и обострения аллергических заболеваний. Как отличить одно от другого, сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» аллерголог-иммунолог Екатерина Андреева.
— Отличить аллергию от ОРВИ можно по цвету отделяемого из носа. При аллергии оно будет постоянно прозрачное, а при ОРВИ характер выделений из носа меняется со временем. Наличие у пациента зеленого, желтого, коричневого, красного отделяемого из носа и глаз могут заставить задуматься о том, что у человека нет аллергии, — считает специалист.
По словам доктора, при ОРВИ также часто появляется температура и боль в горле. Однако, окончательно поставить диагноз сможет только врач.
Кстати, в Подмосковье сезон аллергии начнётся уже в середине марта, предупреждает Life.ru. Первыми будут цвести ольха и лещина, а в апреле — берёза. Однако из-за снежной зимы начало сезона аллергии может чуть сдвинуться.