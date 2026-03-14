Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвала симптомы, отличающие аллергию от ОРВИ

Иммунолог Андреева: отличить ОРВИ от аллергии можно по выделениям из носа.

Источник: Комсомольская правда

Весна — сезон роста заболеваемости ОРВИ и обострения аллергических заболеваний. Как отличить одно от другого, сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» аллерголог-иммунолог Екатерина Андреева.

— Отличить аллергию от ОРВИ можно по цвету отделяемого из носа. При аллергии оно будет постоянно прозрачное, а при ОРВИ характер выделений из носа меняется со временем. Наличие у пациента зеленого, желтого, коричневого, красного отделяемого из носа и глаз могут заставить задуматься о том, что у человека нет аллергии, — считает специалист.

По словам доктора, при ОРВИ также часто появляется температура и боль в горле. Однако, окончательно поставить диагноз сможет только врач.

Кстати, в Подмосковье сезон аллергии начнётся уже в середине марта, предупреждает Life.ru. Первыми будут цвести ольха и лещина, а в апреле — берёза. Однако из-за снежной зимы начало сезона аллергии может чуть сдвинуться.