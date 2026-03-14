«Жалкое зрелище»: МИД Ирана высмеял Европу за поддержку США в войне

Аракчи: ЕС ошибся, поддержав США в войне с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны ошибочно полагали, что поддержка войны против Ирана поможет им получить помощь от США в противостоянии с Россией. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в соцсети X.

«После двух недель войны с Ираном Белый дом теперь умоляет весь мир, включая Индию, покупать российскую нефть. Европа думала, что поддержка незаконной войны против Ирана обеспечит ей помощь США в противостоянии с Россией. Жалкое зрелище», — написал дипломат.

Напомним, начало военной операции против Ирана привело к энергетическому кризису в Европе. В результате фактической блокады Ормузского пролива были полностью остановлены заводы по сжижению газа в Катаре и ОАЭ.

Позже ЕС выразил осторожное несогласие с президентом США Дональдом Трампом по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Лидеры G7 призвали главу Белого дома прекратить военные действия против Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше