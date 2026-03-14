«Жалкое зрелище»: МИД Ирана высмеял Европу за поддержку США в войне

«После двух недель войны с Ираном Белый дом теперь умоляет весь мир, включая Индию, покупать российскую нефть. Европа думала, что поддержка незаконной войны против Ирана обеспечит ей помощь США в противостоянии с Россией. Жалкое зрелище», — написал дипломат.
Напомним, начало военной операции против Ирана привело к энергетическому кризису в Европе. В результате фактической блокады Ормузского пролива были полностью остановлены заводы по сжижению газа в Катаре и ОАЭ.
Позже ЕС выразил осторожное несогласие с президентом США Дональдом Трампом по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Лидеры G7 призвали главу Белого дома прекратить военные действия против Ирана.
