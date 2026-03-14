В Москве проиндексировали проезд по МСД в загруженные часы

В сообщении уточняется, что в пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда. Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение 5 дней выставляется единый платеж за все проезды по трассе за день.