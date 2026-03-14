В Москве проиндексировали проезд по МСД в загруженные часы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) по будням в загруженные часы проиндексирована на 2 рубля — до 15 рублей за участок. Об этом сообщается в канале столичного департамента транспорта в мессенджере Max.
«Стоимость проезда по МСД с 14 марта будет проиндексирована на 2 рубля и составит 15 рублей за участок. Индексация тарифа произойдет только в критически загруженные периоды в будние дни: с 07:00 до 11:00 мск и с 16:00 до 20:00 мск, в которые проезд подлежит оплате», — говорится в сообщении.
Вне этого времени, а также в выходные и праздники — проезд остается бесплатным. Стоимость транзитного проезда — 950 рублей — не меняется.
В сообщении уточняется, что в пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда. Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение 5 дней выставляется единый платеж за все проезды по трассе за день.
МСД — самый протяженный в России скоростной диаметр, его длина 68 км. Он соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей, связывает районы Москвы и области. На диаметре расположены удобные транспортные развязки, которые обеспечивают разгрузку Садового кольца, ТТК и МКАД, а также улучшают транспортную доступность 48 районов города, где проживает более 4,5 млн москвичей.