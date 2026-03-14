Климатолог озвучил тревожный прогноз после выпадения снега в Сахаре

Выпадение снега в пустыне Сахара является поводом для тревоги, так как может быть связано с негативным влиянием человека на природу. Об этом заявил изданию «Абзац» климатолог Михаил Юлкин.
— Северная часть Земли нагревается значительно быстрее южной. Температурныи контраст, которыи раньше служил преградой для холодного полярного воздуха, постепенно исчезает. Если средняя температура поднимется еще на несколько градусов, под угрозои окажется возможность людеи обеспечивать себя пищей, — считает специалист.
Он уточнил, что, при изменениях климата, большая часть сельхозземель окажется под угрозой. Избежать неприятных последствий, по мнению эксперта, помогут новые технологии и ограничение промышленного влияния.
Ранее KP.RU сообщил, что в Сахаре выпал снег — в алжирском городе Айн-Сефра температура опустилась ниже нуля, создав идеальные условия для снегопада. При этом, последние десять лет случаи снегопадов в этом районе стали происходить значительно чаще.