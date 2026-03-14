

Стало известно, чем обернется запрет фастфуда для подростков

Психолог Курьева: запрет фастфуда сделает его желаннее для подростков.

Источник: Комсомольская правда

Идея запретить продажу фастфуда подросткам не решит вопрос с правильным питанием, а напротив, спровоцирует у детей интерес к запретной еде. Таким мнением поделилась в беседе с «РИАМО» психолог Ольга Курьева.

— Если фастфуд станет нелегальным до 21 года, бургер и картошка фри превратятся из банального перекуса в акт социального неповиновения, добавляя к пищевому удовольствию адреналиновый выброс от нарушения правил, — считает специалист.

Эксперт отметила, что борьба с ожирением через запреты приведет лишь к массовым расстройствам пищевого поведения.

Ранее общественники внесли в Госдуму предложение на законодательном уровне запретить снимать детей в рекламе фастфуда и прочей нездоровой пище. Авторы инициативы считают, что это поможет бороться с детским ожирением, передал Life.ru.