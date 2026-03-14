Календарь на 14 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

14 марта в мире отмечают Международный день числа Пи и День рек. О важности духовной культуры и нравственности напоминает сегодня День православной книги. По церковному календарю — Родительская суббота, день поминовения умерших родственников и близких. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 14 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 14 марта.
* ~Международный день числа Пи~
Необычный праздник появился в 1988 году благодаря физику Ларри Шоу из Сан-Франциско, который заметил, что в американском формате дат 14 марта (3.14) совпадает с первыми цифрами числа π — 3,14.
Число π — математическая константа, выражающая отношение длины окружности к ее диаметру. Его значение бесконечно (3,141592…), но обычно используют сокращенный вариант — 3,14. Считается, что это число знали еще в Древнем Вавилоне и, согласно легенде, использовали его в расчетах при строительстве Вавилонской башни.
Ученые и любители математики отмечают этот день с размахом: устраивают математические вечеринки и выпекают круглые пироги с изображением символа π в центре.
К этому празднику в 2019 году приурочили Международный день математики.
* ~Международный день рек~
Международный день рек, первоначально называвшийся Днем борьбы против плотин, появился в 1997 году. Тогда на конференции в бразильском городе Куритиба делегаты из 20 стран поддержали идею учреждения праздника. Его девиз — «За реки, воду и жизнь!», а главная цель — привлечь внимание к проблемам водных артерий: строительству плотин, изменению русел и загрязнению, которые наносят серьезный ущерб экологии и заставляют людей покидать родные места. В экологический праздник проходят акции по очистке рек и просветительские мероприятия.
* ~День православной книги~
14 марта 1564 года Иван Федоров выпустил первую датированную печатную книгу на Руси — «Апостол». Это событие легло в основу Дня православной книги, утвержденного Священным Синодом в 2009 году. Инициатором выступила Белгородская епархия, предложившая отмечать дату в память о начале книгопечатания. Задачи праздника шире церковных: через литературу — от Священного Писания до художественных произведений — обратиться к истории, нравственным основам и духовным традициям. В праздник проходят выставки, лекции, ярмарки и акции по сбору книг для библиотек и учреждений.
* ~День мимозы~
Во многих странах 14 марта отмечают День мимозы — цветов, символизирующих весну и женственность. Он зародился в Италии в 1946 году как День женщин. В России праздник стал популярен в начале 2000-х годов, органично дополнив традицию дарить мимозы на 8 Марта.
Какие праздники отмечаются 14 марта в других странах.
День картофельных чипсов — CШA. Праздник связан с удивительной историей, произошедшей в 1853 году. В одном из ресторанов повар Джордж Крам услышал от гостя, что слишком толсто нарезал картофель. Желая проучить его, он нарезал картофель тончайшими ломтиками и обжарил их до хруста. Неожиданно для самого Крама блюдо пришлось посетителю по вкусу и вскоре стало фирменным. Это положило начало триумфальному шествию чипсов по всему миру.
День лета — Албания. Торжество уходит корнями в культуру древних иллирийцев, а с 2004 года оно получило официальный статус в стране. По древним албанским поверьям, сегодня зима окончательно сдает свои позиции. В этот праздник албанцы участвуют в красочных шествиях и шумных народных гуляньях. На столах обязательно присутствуют традиционные сладости, а дети получают сегодня подарки.
Бeлый дeнь — Япoния, Кopeя, Тaйвaнь, Вьeтнaм. Праздник появился в 1978 году как «ответ» на День святого Валентина. Поскольку в Японии 14 февраля девушки дарят мужчинам шоколад, то ровно через месяц мужчины делают ответные подарки. Главные символы праздника — белый шоколад, зефир и другие сладости. Со временем традиция укоренилась в разных странах Азии.
Карнавал самбы — Бремен. Крупнейший в Германии фестиваль бразильской музыки и танца возник в 1986 году благодаря энтузиастам местной школы самбы, которые хотели устроить в городе яркий праздник с танцами и уличным весельем. Каждый год карнавал проходит под новым девизом и собирает тысячи участников и зрителей.
Религиозные праздники 14 марта.
Родительская суббота.
Сегодня православные христиане отмечают Родительскую субботу третьей седмицы Великого поста. В храмах проходят заупокойные богослужения. Верующие поминают усопших родственников. Во время Великого поста Родительская суббота также будет отмечаться 21 марта.
Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoмучeницы Евдoкии Илиoпoльcкoй.
Преподобномученица Евдокия Илиопольская жила на рубеже I-II веков в городе Илиополе (ныне территория Ливана). Согласно преданию, в молодости она отличалась красотой, но была блудницей, заработав таким образом состояние. Однажды девушка услышала, как монах Герман читал вслух Священное Писание и предсказания о Страшном суде. Его слова поразили Евдокию, она приняла крещение, раздала богатства бедным и ушла в монастырь. Много лет Евдокия провела она в молитвах и аскезе, со временем став настоятельницей монастыря и прославившись добрыми делами. Ей было суждено пострадать за веру во времена гонений на христиан и принять мученическую смерть.
Народные праздники и приметы 14 марта.
* Oвceнь малый.
Овсень малый известен как дpeвнecлaвянcкий Нoвый гoд. Это время прихода весны и обновления природы, когда наши предки начинали новый годовой цикл и готовились к полевым работам.
Праздник встречали массовыми гуляньями, песнями и хороводами. Главным блюдом была каша, которую хозяйки варили ночью, шепча заговоры на хороший урожай. Если каша получалась вкусной и не пригорала — это считалось добрым знаком. Сегодня Овсень малый иногда отмечают как экологический праздник, напоминающий о связи человека с природой.
* Евдокия Свистунья, или Авдотья Плющиха.
Этот праздник в народном календаре имел несколько названий — Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха, Весновка. На Руси было принято закликать весну: женщины и дети забирались на крыши или пригорки и пели: «Весна красна! Что ты нам принесла? Красное летичко».
Свистуньей Евдокию прозвали из-за весенних свистящих ветров, по другой версии — потому, что животные пробуждаются и возвещают о весне свистом. Приставку «Плющиха» праздник получил за «плющение» сугробов — солнце пригревает, снежный покров истончается и тает. Кстати, согласно поверьям, талая вода, полученная в этот день, обладает особой целебной силой.
Крестьяне вовсю готовились к полевым работам. В этот день заканчивались сроки зимнего найма и начинался набор работников на весну.
* Приметы.
Ветер сильный — к дождливому лету.
Ясная погода — к раннему потеплению.
Облака низкие — быть ненастью.
Если кошки скребут пол, жди похолодания.
Снег тает быстро — год будет урожайным.
Какие исторические события произошли 14 марта.
* 1044 год — в Новгороде началось строительство кремля. Сейчас это памятник архитектуры федерального значения, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
* 1489 год — Венеция официально выкупила Кипр у королевы Екатерины Корнаро, превратив остров в свою колонию и важный торговый центр.
* 1730 год — утвержден герб Санкт-Петербурга, на котором изображены два якоря, символизирующие морскую и речную торговлю.
* 1839 год — Британский ученый Джон Гершель впервые использовал термин «фотография», заложив основу для будущего искусства съемки.
* 1920 год — в Москве началось строительство Шуховской башни — одного из самых выдающихся инженерных сооружений своего времени.
* 1939 год — Германия начала оккупацию Чехословакии.
* 1944 год — ликвидировано Краковское гетто — одно из крупнейших мест массового уничтожения евреев в Польше во время Второй мировой войны.
* 1954 год — завершилось строительство Кольцевой линии Московского метрополитена, которая соединила все районы столицы.
* 1956 год — американская компания Ampex продемонстрировала первый в мире видеомагнитофон VR-1000.
* 1982 год — легендарная рок-группа Metallica дала первый концерт в Анахайме (Калифорния), начав путь к мировой славе.
* 1990 год — из Конституции СССР исключили статью 6 о руководящей роли КПСС, что стало еще одним шагом на пути к распаду Советского Союза.
* 2004 год — Владимир Путин избран президентом России на второй срок.
Дни рождения и юбилеи 14 марта.
* В 1681 году родился Георг Филипп Телеман — немецкий композитор и дирижер, чьи произведения оказали влияние на развитие барочной музыки.
* В 1804 году родился Иоганн Штраус (отец) — австрийский композитор и дирижер, автор известных вальсов и полек.
* В 1854 году родился Пауль Эрлих — немецкий врач и биохимик, лауреат Нобелевской премии, внесший вклад в разработку химиотерапии и иммунологии.
* В 1879 году родился Альберт Эйнштейн — немецкий физик-теоретик, создатель теории относительности, лауреат Нобелевской премии и один из величайших ученых XX века.
* В 1911 году родился Акира Есидзава — популяризатор оригами, превративший его в форму искусства.
* В 1930 году родился Василий Песков — писатель, журналист, телеведущий, путешественник, лауреат Ленинской премии.
* В 1939 году родился Бертран Блие — французский кинорежиссер («Вальсирующие», «Приготовьте ваши носовые платки», «Наша история»), сценарист и писатель.
Кто отмечает день рождения.
* 94 года исполняется Наине Ельциной — вдове первого президента России Бориса Ельцина.
* 93 года исполняется Майклу Кейну — британскому актеру, обладателю двух «Оскаров» и звезде культовых фильмов «Грязные, грязные деньги», «Темный рыцарь».
* 85 лет исполняется Ольге Яковлевой — актрисе театра и кино, народной артистке РСФСР.
* 71 год исполняется Алексею Пажитнову — советскому и американскому программисту, создателю легендарной игры «Тетрис».
* 68 лет исполняется Альберу II — правящему князю Монако (с 2005 года).
* 47 лет исполняется Павлу Воле — российскому комику и телеведущему, одному из самых известных резидентов Comedy Club.
* 46 лет исполняется Нелли Уваровой — актрисе, исполнительнице главной роли в сериале «Не родись красивой».
* 38 лет исполняется Саше Грей — американской порноактрисе, одной из самых известных представительниц индустрии «фильмов для взрослых».
* 32 года исполняется Энселу Элгорту — американскому актеру и диджею.
* 18 лет исполняется Эбби Райдер Фортсон — американской актрисе, получившей известность благодаря ролям в фильмах «Человек-муравей» и «Благие знамения».