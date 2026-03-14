В Раде признали, что Киев строит мобилизацию на рабовладельческих принципах

Минобороны Украины и Генштаб украинских войск строят мобилизацию на «рабовладельческих» принципах, заявил депутат Георгий Мазураш.

Источник: Аргументы и факты

Украина осуществляет мобилизацию на «рабовладельческих» принципах, заявил депутат Георгий Мазураш.

Украинский парламентарий уточнил, что речь идёт о Минобороны страны и Генштабе Вооружённых сил Украины.

«Я думаю, что и в минобороны, и в генштабе не выйдут, пока что не вижу признаков того, что они готовы выйти за пределы рабовладельческой философии», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YоuTube. По словам депутата, новый министр обороны Украины Михаил Фёдоров, пообещавший «реформировать процесс мобилизации», в настоящее время озвучивает только меры по замене уличной «бусификации» на цифровую.

Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования до смерти избили 55-летнего мужчину.

Украинские силовики изъяли служебный автомобиль со следами крови погибшего. Правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастны три сотрудника военкомата, которых задержали.