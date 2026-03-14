Сомнолог раскрыл влияние храпа на здоровье партнера

Сомнолог Полуэктов: храп партнера может вызывать тревожность и нарушения слуха.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный громкий храп партнера способен вызвать не только проблемы со сном, но и нарушения слуха. Об этом предупредил в разговоре с изданием «Абзац» врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

— Исследование показало, что у женщин, у которых храпит партнер, даже слух может снижаться. Помимо прямого физического вреда храп может вызывать и психологические проблемы. Постоянная тревога из-за ночного шума может мешать полноценному отдыху, — пояснил доктор.

Медик добавил, что когда состояние тревоги сменяется на чувство защиты рядом с партнером, то засыпание происходит гораздо легче.

KP.RU рассказал, что храп — это результат вибрации мягких тканей рото- и носоглотки во время прохождения через них воздуха. Храпит только спящий человек, потому что во сне расслабляются мышцы, обеспечивающие в состоянии бодрствования достаточный просвет верхних дыхательных путей. Во сне это пространство значительно сужается.