Снегопады, скачки давления и жара: какая погода ожидается в Москве этой весной

Погода преподнесет жителям столицы немало сюрпризов весной-2026: сначала Москву накроют снегопады, а затем раньше времени наступит лето. Такой прогноз озвучил в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев.
— В марте жители российской столицы еще столкнутся с похолоданием и осадками. Я бы не стал исключать новых снегопадов. В апреле мы снова можем стать свидетелями температурных качелей, продолжит скакать атмосферное давление, — отметил синоптик.
Специалист добавил, что, согласно долгосрочным прогнозам, лето в столице начнется в этом году раньше срока: ожидается, что жаркая погода придет уже в середине мая.
Ранее KP.RU предупредил, что обилие снега в Московском регионе может сказаться на популяции клещей. Для этих насекомых высокие сугробы — идеальнейшие условия зимовки. Маленькие особи под толщей снега в спячке ждут своего часа.