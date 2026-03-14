Женщина погибла при ударе США и Израиля по участникам демонстрации в Иране

«Сегодня в ходе трусливого нападения банды [уличенного в педофилии финансита Джеффри] Эпштейна — криминального сионистско-американского альянса — на миллионный марш иранского народа… была убита благородная женщина», — написал он в Telegram-канале.
Багаи прикрепил к посту фотографию окровавленного флага Ирана.
По информации телеканала CNN, до 11 выросло число погибших в конфликте с Ираном военных США.
В свою очередь постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате боевых действий США и Израиля на территории Ирана погибло 1348 мирных жителей.
Накануне хозяин Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США могут продолжать войну против Ирана вечно из-за якобы неограниченного запаса боеприпасов.