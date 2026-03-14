Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина погибла при ударе США и Израиля по участникам демонстрации в Иране

МИД Ирана заявил о гибели женщины при атаке американо-израильской «банды Эпштейна» на демонстрантов.

Источник: Комсомольская правда

По словам официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, США и Израиль атаковали участников демонстрации по случаю Международного дня Иерусалима, в результате чего погибла женщина.

«Сегодня в ходе трусливого нападения банды [уличенного в педофилии финансита Джеффри] Эпштейна — криминального сионистско-американского альянса — на миллионный марш иранского народа… была убита благородная женщина», — написал он в Telegram-канале.

Багаи прикрепил к посту фотографию окровавленного флага Ирана.

По информации телеканала CNN, до 11 выросло число погибших в конфликте с Ираном военных США.

В свою очередь постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате боевых действий США и Израиля на территории Ирана погибло 1348 мирных жителей.

Накануне хозяин Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США могут продолжать войну против Ирана вечно из-за якобы неограниченного запаса боеприпасов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше