Из России исчезло полмиллиона бедных

В 2025 году 9,8 млн человек имели доходы ниже прожиточного минимума.

Источник: Клопс.ru

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума за год сократилось на 500 тыс. человек. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает Интерфакс в пятницу, 13 марта.

В 2025-м число бедных составило 9,8 млн человек против 10,3 млн человек годом ранее. При этом уровень бедности опустился до исторически низкой отметки 6,7%. при этом отмечается, что показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер — максимальный в первом квартале и минимальный в четвёртом квартале, когда происходят выплаты годовых премий.

Состояние богатейших россиян в 2025 году выросло почти на 24 млрд долларов.