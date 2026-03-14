Слёзы и слава звёзд «Электроника»: Макар Гусев был моряком, Сыроежкин поёт на СВО, а красавица Фандера сбежала

В столице о себе Фандера заявила в 1988 году, заняв второе место в первом в СССР конкурсе красоты «Московская красавица». После этого ей вновь начали предлагать роли, а также на красавицу обратил внимание актёр и кинорежиссёр Филипп Янковский, ставший её мужем в 1990 году. Она снялась в более чем 30 картинах, в том числе в тех, что снимал её супруг. Их дети — Иван и Елизавета Янковские — пошли по стопам родителей и стали актёрами.