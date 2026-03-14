Назван возраст, после которого ребенок должен спать отдельно от родителей

Совместный сон с ребенком возможен только до определенного возраста, после которого малыш обязательно должен засыпать в собственной кроватке. Об этом сообщил «Абзацу» врач общей практики Денис Прокофьев.
— Допустимым считается совместный детско-родительский сон до полутора лет, поскольку в этот период малышу требуется частое кормление грудью, — отметил медик.
Врач подчеркнул, что после полутора лет у малыша формируется психологический барьер, который не позволяет ему легко отвыкнуть от привычки засыпать с родителями.
Ранее KP.RU напомнил, что, чем старше становится ребенок, тем меньше времени на восстановление ему требуется. Для новорожденных — это около 17 часов сна. В 6 месяцев — около 14 часов, в 12 месяцев — 13 часов. Младшим школьникам требуется 10−11 часов, подросткам — 8−9 часов.