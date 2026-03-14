Собачье дело. Скандал между блогером и хозяйкой приюта расколол общество

Приют для животных «Дуся» и благотворительный фонд «Мы в ответе…» попали в поле зрения блогера Яшара Аликузуева, знакомого волгоградцам как дядя Яша. Его противостояние с владелицей приюта Галиной Демьяновой перессорило множество горожан. В ситуации разбирался «АиФ-Волгоград».
Блогер дядя Яша: ролики напоказ или человек с большим сердцем?
Яшар Аликузуев говорит о себе как о человеке, который приехал в Волгоград помогать семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. О благих делах он активно рассказывает в соцсетях — на его странице в ВК и ролик о покупке продуктов для нищенки под песню про цыганскую жизнь, и видео с концерта в доме-интернате в городе Петровом Вале, где проживают особенные дети.
Некоторые из тех, кто следит за его лентой, считают, что помощь эта — напоказ. И поддерживать надо не «здоровых девах», которые готовы просить милостыню, чтобы не работать, а тех, кто никогда о помощи не попросит, даже если будет считать копейки у кассы и покупать самые дешевые продукты.
Другие искренне поддерживают блогера и считают его человеком с большим сердцем.
В последнее время дядю Яшу взволновала судьба собак, содержащихся в приюте «Дуся». Первые ролики с места событий появились в ленте блогера в начале феврале — он щедро высыпает корм для окружившей его стайки дружелюбных и довольно упитанных псов.
Некоторых подписчиков покоробило, что собак кормят с земли, высыпая корм прямо в грязь, но большая часть восхищалась поступком блогера.
Противостояние с приютом: боль за животных или пиар на беде?
Следующим шагом стал визит в приют. На видео попала мерзкая сцена — блогер и владелица приюта скандалят и в буквальном смысле доходят до рукопашной, ни тот, ни другая не стесняются в выражениях. Молодой мужчина обращается к взрослой женщине на «ты». От доброты и уважительности не осталось и следа. В какой-то момент он вызыватывает у Галины телефон.
Дядя Яша доказывает, что как блогер имеет право попасть на территорию приюта в любое время суток. Галина Демьянова возражает — гостей приют принимает по субботам.
«Мы здесь существуем уже восемь лет. Почему-то этот человек решил только сейчас появиться и высказать свое недовольство», — говорит владелица приюта.
«Мы тебя выведем на чистую воду, не переживай. Сюда санэпидстанция понаедет, полиция, проверки», — грозится блогер, потирая руки.
«Человек просто решил сделать контент для блога, ему мало бездомных животных, нужно пропиариться еще и на собаках из приюта», — возмущается Демьянова.
В следующий раз тпк-токер появляется уже с группой поддержки. Молоденькие девушки настаивают — они хотят попасть на территорию приюта прямо сейчас. Его хозяйка предлагает: «Переодевайтесь, я вам дам лопаты — и в вольеры, чистить». Однако такая перспектива волгоградок, похоже, не привлекла.
Страсти в соцсетях: благотворительность или нажива?
Свои обещания блогер выполнил — уже на следующий день у приюта остановилась полицейская машина. Его владелице предъявили претензии.
Тем временем страсти кипят и в соцсетях.
Одни волгоградцы считают: если у тех, кто сегодня нападает на приют, было бы желание ему помогать, делать это они могли, не нападая на его владелицу и не выкладывая в сеть гнусные ролики. Глобальная проблема не в приюте, а в том, что стаи бездомных собак бегают по городу. Пока же блогер только пиарится за чужой счет.
Сторонники дяди Яши упрекают Галину Демьянову в том, что она наживается на собаках и «жирует» за счет государства — благотворительный фонд был удостоен президентского гранта.
Одна из волгоградок, вероятно, посвященная во внутреннюю жизнь приюта, во всеуслышанье заявила: Демьянова заработала на продаже собачьих будок, которые ей подарил в свое время бывший теперь уже депутат Волгоградской гордумы, журналист и общественный деятель Дмитрий Крылов. Корреспондент «АиФ-Волгоград» поговорил с коллегой.
«Я помогаю многим волонтерам и очень ценю их заботу о любом живом существе — будь то человек или животное. Но никогда не спрашивал — куда они направляют средства. Кто я такой, чтобы задавать такие вопросы тем, который делает благое дело, кто, как в случае с Галиной Демьяновой, сам, без чьей-то помощи и поддержки организовал приют и заботится о собаках? Дай бог здоровья каждому, кто кормит хотя бы одну собаку в своем дворе. А в данном случае речь идет о сотнях животных. И кормить их нужно каждый день, а не от случая к случаю», — сказал Крылов.
На их совести: к чему привело противостояние.
Общественник предлагает тем, кто нападает сегодня на приют «Дуся» и благотворительный фонд «Мы в ответе…» — возьмите с улицы столько же собак. Организуйте свой реабилитационный центр. Займитесь делом, а не критикой тех, кто принимает участие в решении такой серьезной проблемы, как безнадзорность животных. Бездомных собак хватит на всех. Стоит, правда, задуматься: приюты содержатся исключительно за счет самих организаторов и благотворителей. Бюджетные средства на их содержание не выделяются.
Такого же мнения придерживаются многие волгоградцы.
«Чего добивается этот человек? Чтобы приют закрыли и собаки остались умирать голодными на улице? Привезти пачку корма, чтобы снять видео и выложить его в соцсети — не одно и то же, что кормить животных ежедневно и заботиться о них», — высказывает свое мнение одна из горожанок.
Между тем у приюта уже начались проблемы. Те, кто прежде помогал животным, насмотревшись роликов дяди Яши и начитавшись комментариев к ним, в которых владелицу приюта обливают грязью, отказались поддерживать содержащихся в «Дусе» собак.
«Мне очень жаль, если животные пострадают из-за того, что кто-то решил пропиариться на их судьбе. Гибель каждой собаки, которой не сможет помочь хозяйка приюта, будет на совести этих людей», — говорит Дмитрий Крылов.