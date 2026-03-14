Эксперт Бело: во Франции укрепляются позиции русского языка

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Интерес к изучению русского языка растет во Франции, владение им открывает большие перспективы. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил французский юрист, член Парижской коллегии адвокатов Фредерик Бело, известный по работе с российскими клиентами, который стал одним из организаторов конференции в Париже «Русский язык в профессиональной среде».
«Выбор языка самой большой страны в мире гарантирует карьерный рост в любой профессии», — подчеркнул Бело. По его словам, «тот, кто выбрал русский язык, никогда не останется без работы». Бело убежден, что французам изучение русского дается значительно легче, чем редких восточных языков. «Россия — это европейская страна. Нас объединяет общая культура, и нам легче находить взаимопонимание», — заметил адвокат.
Он считает, что «общим для обеих стран является высокий уровень гуманитарного и технического образования, что в сочетании с русским языком предоставляет возможности для успешного трудоустройства в самых передовых отраслях».
Полное согласие с Бело выразила Магали Грин, директор по развитию компании Elan, занимающей ведущие позиции в виноделии. По ее словам, она «никогда не жалела, что выбрала для изучения именно русский язык». «Это открывает широкие горизонты, поскольку на языке Пушкина разговаривают почти 260 млн человек», — сказала Грин, отметив, что знание русского позволило ей работать не только в России, но и в Казахстане.
Конференция прошла в католическом лицее La Tour в историческом центре Парижа. Она собрала учащихся из ведущих учебных заведений Франции, в том числе одного из старейших университетов мира Сорбонны, а также гимназий Версаля, Фонтенбло и Ренна.
Русский язык во Франции.
На родине Мольера русский язык преподают почти в 400 учебных заведениях. Свидетельством растущей популярности русского языка во Франции также является акция «Тотальный диктант», ежегодно проводящаяся на нескольких площадках в стране.
В 2025 году в Российском духовно-культурном православном центре, расположенном на набережной Жака Ширака, был торжественно открыт памятник основоположнику современного русского языка поэту Александру Пушкину. Пятый президент Пятой Республики Ширак, возглавлявший страну в течение двенадцати лет в 1995—2007 годах, был большим почитателем Пушкина. Ширак, еще в юности выучивший русский язык, перевел на французский главу из романа в стихах «Евгений Онегин».