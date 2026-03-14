Мошенники манипулируют горем: Родственниками военных звонят из «моргов»

МВД РФ: мошенники под видом сотрудников морга звонят родственникам военных.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники придумали новую схему обмана. Для этого они выдают себя за сотрудников морга и бессовестно звонят родственникам военнослужащих, пытаясь выманить у них код из СМС. Предлогом выступает передача личных вещей погибшего. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

«В разговоре злоумышленники представляются сотрудниками морга и сообщают, что ваш близкий погиб. Под предлогом передачи личных вещей погибшего просят назвать почтовый индекс и продиктовать код из СМС», — говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве отдельно уточнили, что схема направлена в первую очередь на родственников погибших или пропавших без вести бойцов. Также мошенники откровенно манипулируют теми, кто потерял связь с близкими в зоне боевых действий.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники пользуются беспокойством родственников участников СВО о судьбе своих близких. Аферисты выдумывают истории о ранениях, наградах и выплатах, чтобы завоевать доверие людей и украсть у них средства.