Мошенники манипулируют горем: Родственниками военных звонят из «моргов»

Мошенники придумали новую схему обмана. Для этого они выдают себя за сотрудников морга и бессовестно звонят родственникам военнослужащих, пытаясь выманить у них код из СМС. Предлогом выступает передача личных вещей погибшего. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.