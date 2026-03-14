КСИР заявил об ударах по 10 объектам, где могли находиться израильские лидеры

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с заявлением, что целями очередного ракетного удара по Израилю стали десять мест предполагаемого нахождения представителей израильского руководства. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление подразделения иранской армии.
— Целями были 10 мест проживания израильских лидеров на территории Израиля, — говорится в сообщении.
Согласно распространенному сообщению, семь из десяти атакованных объектов расположены в Тель-Авиве, два — в Ришон-ле-Ционе и один — в городе Шохам. Информацию о результативности ударов и возможных жертвах КСИР не приводит.
Заявление прозвучало на фоне очередного обострения ситуации в регионе. Цели атак, по версии иранской стороны, были связаны с присутствием израильского руководства, однако конкретные имена не уточняются.
13 марта стало известно, что Иран совершил самую масштабную ракетную атаку по территории Израиля с начала конфликта на Ближнем Востоке.
Более 870 человек погибли с 28 февраля в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Наибольшее число зафиксировано в Иране, однако боевые действия также привели к смертям в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ.