Все аэропорты Вашингтона временно приостановили работу: что случилось

Работа всех аэропортов Вашингтона остановлена в связи со сбоями оборудования. Об этом проинформировало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Как ранее писал портал FlightAware, из-за мощных снегопадов в северо-восточных штатах США были задержаны и отменены несколько авиарейсов. Тогда уточнялось, что из-за неблагоприятных погодных условий работа аэропортов региона оказалась нарушена. Как итог, было задержано 5588 рейсов, еще 862 — отменено.
В феврале в аэропортах США также случился коллапс из-за погоды. Тогда американские власти отменили 23 тыс. рейсов из-за снежной бури.
По данным Минтранса РФ, в период со 2 по 8 марта в Россию из государств Ближнего Востока прибыло более 45 тысяч пассажиров. Они воспользовались 219 авиарейсами. Также ведомство проинформировало о планах перевезти еще около 7,5 тыс. человек на родину.