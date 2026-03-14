Трамп заявил, что выбрал бы себя, если бы мог прожить жизнь любого человека

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что если бы у него была возможность прожить жизнь любого человека, то он выбрал бы себя.
«Это очень интересный вопрос. Я думаю, я выбрал бы Дональда Трампа прямо сейчас», — сказал он.
Трамп ответил на соответствующий вопрос блогера Джейка Пола в ходе интервью.
Президент США назвал свою жизнь захватывающей, а также рассказал, что думает о других людях.
Трамп напомнил, что он решил вопрос с ситуацией на границе. По его словам, в Соединённые Штаты «приехали тысячи преступников, людей с психическими отклонениями и убийц», но теперь американская сторона старается выдворить их.
Напомним, накануне Трамп заявил, что его больше не интересует Нобелевская премия мира. До этого он часто утверждал, что имеет право на эту награду. В 2025 году премия была вручена политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо. Она передала Трампу свою нобелевскую медаль.
Ранее сообщалось, что Трамп на встрече с футболистом Лионелем Месси рассказал об успехах Соединённых Штатов в конфликте с Ираном.