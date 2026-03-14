Трамп заявил, что выбрал бы себя, если бы мог прожить жизнь любого человека

Напомним, накануне Трамп заявил, что его больше не интересует Нобелевская премия мира. До этого он часто утверждал, что имеет право на эту награду. В 2025 году премия была вручена политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо. Она передала Трампу свою нобелевскую медаль.