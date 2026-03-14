Reuters: Бэнкси при рождении звали Робин Ганнингэм

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Британский уличный художник Бэнкси, предпочитающий оставаться анонимным, при рождении носил имя Робин Ганнингэм, однако он сменил его с возрастом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на бывшего агента и фотографа Бэнкси Стива Лазаридеса.
Впервые о том, что за личностью художника скрывается Робин Ганнингэм, написала еженедельная газета The Mail on Sunday в 2008 году. Лазаридес в интервью Reuters подтвердил правдивость этой публикации, подчеркнув, что Бэнкси после выхода статьи сменил свое имя.
«Нет никакого Робина Ганнингэма. Имя, которое у вас есть, я убил несколько лет назад, — сказал он. — Вы в жизни никогда не найдете его». Менеджер назвал тупиком попытки поисков художника. Лазаридес отметил, что в 2008 году принял решение разойтись с Бэнкси по обоюдному согласию. Одним из его последних действий в качестве менеджера была организация юридического процесса по смене имени художника.
«Я не помню, чья это была идея, но я точно знаю, что именно я все это организовал», — указал он. Лазаридес добавил, что дал обещание не раскрывать имя Бэнкси, которое намерен сдержать.
Согласно данным Reuters, позже художник взял имя Дэвид Джонс, однако неизвестно, использует ли он его до сих пор. Это имя является одним из наиболее часто встречаемых в Великобритании. Например, так при рождении звали британского рок-певца Дэвида Боуи (1947−2016), которым вдохновлялся Бэнкси: обложка его шестого альбома Aladdin Sane (1973) легла в основу граффити художника с изображением королевы Елизаветы II, (1926−2022), нарисованном в английском городе Бристоль в 2012 году.
Бэнкси, который долгие годы скрывает свою личность, считается одним из самых востребованных художников современности. Его самая дорогая картина «Любовь в мусорном баке» была продана в 2021 году за ?18,6 млн ($25,4 млн на тот момент).