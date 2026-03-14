Вашингтон
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть человек погибли при бомбардировке провинции в центре Ирана

В иранской провинции Маркази при воздушном ударе погибли шесть человек, еще семь получили ранения.

Источник: Комсомольская правда

Шесть человек погибли при воздушном ударе по иранской провинции Маркази. Об этом пишет иранское агентство Fars.

По информации источника, примерно час назад ракетному удару подвергся населенный пункт Хизаб-Хомейн в провинции Маркази. Агентство уточняет, что в результате бомбардировки шестеро погибли, ранения получили еще семь человек.

Накануне официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что в результате атаки США и Израиля по участникам демонстрации в Иране погибла женщина.

В свою очередь обозреватель Мартин Джей отметил, что удары Ирана по военным базам в регионе вынудят США пойти на уступки.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани также ранее информировал, что в результате военных действий США и Израиля против Тегерана погибли более 1348 гражданских лиц страны.

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, США могут продолжать операцию против Ирана бесконечно.

