Шесть человек погибли при бомбардировке провинции в центре Ирана

Шесть человек погибли при воздушном ударе по иранской провинции Маркази. Об этом пишет иранское агентство Fars.
По информации источника, примерно час назад ракетному удару подвергся населенный пункт Хизаб-Хомейн в провинции Маркази. Агентство уточняет, что в результате бомбардировки шестеро погибли, ранения получили еще семь человек.
В свою очередь обозреватель Мартин Джей отметил, что удары Ирана по военным базам в регионе вынудят США пойти на уступки.
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани также ранее информировал, что в результате военных действий США и Израиля против Тегерана погибли более 1348 гражданских лиц страны.
По словам главы Белого дома Дональда Трампа, США могут продолжать операцию против Ирана бесконечно.