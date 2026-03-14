Новые правила пользования газом в России: как избежать штрафов и приостановки подачи ресурса

В России 1 марта 2026 года вступили в силу обновленные правила эксплуатации газового оборудования. Юристы в интервью для «Подмосковье сегодня» разъяснили основные моменты, которые должны учитывать все абоненты.
Теперь размер платы за техническое обслуживание утверждается региональным тарифным комитетом. Если для ремонта газового оборудования привлекается сторонняя организация, собственник должен заранее уведомить об этом газораспределительную компанию.
Подачу газа могут прекратить, если: собственник дважды отказал газовикам в доступе для обслуживания, произошло самовольное подключение или замена газового оборудования без специалистов, оборудование признано неисправным и непригодным для эксплуатации, истек срок службы гибкой газовой подводки.
Особое внимание уделяется многоквартирным домам. Если невозможно отключить газ только в квартире-нарушителе, подача ресурса может быть приостановлена на весь подъезд или даже на весь дом.
За невыполнение требований предусмотрены административные штрафы. Для граждан они составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Если нарушения привели к аварии или угрозе жизни и здоровью, штраф для граждан может составить до 150 тысяч рублей.
