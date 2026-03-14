В Раде допустили приостановку всех социальных выплат для финансирования армии

Украина может полностью прекратить финансирование всех не связанных с армией нужд, включая социальные выплаты, на фоне неопределенности с внешним финансированием. Об этом в пятницу, 13 марта, в интервью украинскому Forbes заявил депутат Верховной Рады Андрей Мотовиловец.
— Армия является приоритетом, на нее будут выделены деньги. Все другие расходы — от дорог до социальных выплат — могут быть приостановлены, — сказал парламентарий.
По его словам, в Раде регулярно проваливают голосования по законопроектам, которые ЕС и МВФ требуют для продолжения помощи, и без внешних вливаний власти не понимают, как выполнить доходную часть бюджета, передает РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 марта, раскритиковал решение американского лидера Дональда Трампа частично отменить нефтяные санкции против России.
Днем ранее Белый дом разрешил покупку нефти и производных продуктов из РФ, которые были погружены на танкеры до 12 марта, о чем сообщили в генеральной лицензии управления Минфина США.
Еще 25 февраля глава Министерства иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что европейские политики на текущий момент не обсуждают передачу Украине замороженных активов России, эта тема снята с повестки.