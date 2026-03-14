В США массово отключают электроэнергию: тысячи американцев остались без света

Более 500 тыс. потребителей в США остаются без электроэнергии в пятницу из-за разгула стихии. Об этом следует статистика портала PowerOutage.
Уточняется, что в штате Огайо без света остались почти 120 тыс. человек. Еще более 220 тыс. потребителей пострадали от отключений в Висконсине, Индиане и Мичигане.
Причина хаоса с электричеством и транспортом — зимний шторм, накрывший несколько штатов. В Национальной службе погоды США предупредили, что в некоторых областях он усилится и продлится до субботы.
По данным портала FlightAware.com, в Соединенных Штатах также задержали или отменили более пяти тысяч авиарейсов. Ранее подобная ситуация была зафиксирована в пяти американских штатах в январе.
Как накануне информировало FAA, все аэропорты Вашингтона временно приостановили работу на фоне сбоев оборудования.