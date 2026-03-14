В США массово отключают электроэнергию: тысячи американцев остались без света

В США почти 900 тысяч потребителей остались без света.

Источник: Комсомольская правда

Более 500 тыс. потребителей в США остаются без электроэнергии в пятницу из-за разгула стихии. Об этом следует статистика портала PowerOutage.

Уточняется, что в штате Огайо без света остались почти 120 тыс. человек. Еще более 220 тыс. потребителей пострадали от отключений в Висконсине, Индиане и Мичигане.

Причина хаоса с электричеством и транспортом — зимний шторм, накрывший несколько штатов. В Национальной службе погоды США предупредили, что в некоторых областях он усилится и продлится до субботы.

По данным портала FlightAware.com, в Соединенных Штатах также задержали или отменили более пяти тысяч авиарейсов. Ранее подобная ситуация была зафиксирована в пяти американских штатах в январе.

Как накануне информировало FAA, все аэропорты Вашингтона временно приостановили работу на фоне сбоев оборудования.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше