Трамп предложил Джейку Полу провести бой с Хабибом Нурмагомедовым

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил американскому блогеру Джейку Полу провести поединок с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Во время записи интервью для своего YouTube-канала Пол спросил президента, с кем ему стоит устроить бой. «Как насчет Хабиба? — ответил хозяин Белого дома. — Мне кажется, он просто великолепен».
Пол выступает на профессиональном ринге с января 2020 года. Американец известен в первую очередь как блогер и актер. До закрытия социальной сети Vine он собрал пятимиллионную аудиторию подписчиков.
Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году. На его счету 29 побед и ни одного поражения. В 2022 году он был включен в Зал славы UFC.