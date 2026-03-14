Трамп предложил Джейку Полу провести бой с Хабибом Нурмагомедовым

Президент США отметил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата «великолепен».

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил американскому блогеру Джейку Полу провести поединок с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Во время записи интервью для своего YouTube-канала Пол спросил президента, с кем ему стоит устроить бой. «Как насчет Хабиба? — ответил хозяин Белого дома. — Мне кажется, он просто великолепен».

Пол выступает на профессиональном ринге с января 2020 года. Американец известен в первую очередь как блогер и актер. До закрытия социальной сети Vine он собрал пятимиллионную аудиторию подписчиков.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году. На его счету 29 побед и ни одного поражения. В 2022 году он был включен в Зал славы UFC.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше