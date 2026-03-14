NYT: Иран впервые атаковали ракетами из Бахрейна 7 марта

Ракетный удар по Ирану 7 марта впервые был осуществлен из Бахрейна. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на верифицированную видеозапись.
«Видеозапись показывает запуск баллистических ракет из Бахрейна в направлении Ирана. Это первый подтвержденный случай нападения на Исламскую Республику со стороны страны Персидского залива с начала войны», — говорится в материале.
Издание отметает, что в Бахрейне находится база Пятого флота ВМС США. Газете не удалось определить, кто именно запустил ракеты. По мнению экспертов, хотя бы одна ракета на записи была выпущена с американской установки HIMARS.
Ранее KP.RU сообщал, что обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей. В результате боевых действий погибли 1800 человек, проживавших на территории Ирана, Ливана и Израиля. Ранения получили не менее 12,5 тысячи человек.