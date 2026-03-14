Восемь «ухающих» фанатов обошлись ЦСКА в миллион рублей

Ранее ЦСКА прокомментировал решение оштрафовать команду на 1 млн рублей после матча Кубка России с «Краснодаром». В клубе отметили, что во время встречи действительно звучали гул и свист со стороны болельщиков, а на двух эпизодах записи слышен прерывистый шум, который принято называть «уханьем». В ЦСКА подчеркнули, что подобные звуки в современном спортивном контексте могут восприниматься как унижение человеческого достоинства. Поэтому клуб продолжает внутреннее расследование совместно с объединением болельщиков и намерен принять меры к виновным.