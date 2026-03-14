Новые подробности о потерпевшем крушение самолёте ВВС США: обнаружены два факта

РИА Новости: Разбившийся самолёт ВВС США не предусматривал катапультирования.

Источник: Комсомольская правда

Потерпевший крушение в Ираке танкер Boeing KC-135R Stratotanker не имел на борту парашютов и системы катапультирования. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на материалы военно-воздушных сил США.

Как уточняется, изначально самолеты комплектовались парашютами, но в 2008 году американские военные от них отказались. Причина — сложность и низкая эффективность эвакуации экипажа таким способом.

Согласно материалам ВВС США, катапультные кресла на такие самолеты никогда не ставились — технически их туда просто невозможно вмонтировать.

Накануне стало известно о крушении американского самолета-заправщика KC-135 Stratotanker на западе Ирака. При этом блогер Fighterbomber указал на странности при крушении KC-135 в небе над Ираком.

Позднее Пентагон подтвердил потерю самолета-заправщика KC-135 в ходе военной операции против Тегерана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше