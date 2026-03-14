Новые подробности о потерпевшем крушение самолёте ВВС США: обнаружены два факта

Как уточняется, изначально самолеты комплектовались парашютами, но в 2008 году американские военные от них отказались. Причина — сложность и низкая эффективность эвакуации экипажа таким способом.
Согласно материалам ВВС США, катапультные кресла на такие самолеты никогда не ставились — технически их туда просто невозможно вмонтировать.
Накануне стало известно о крушении американского самолета-заправщика KC-135 Stratotanker на западе Ирака. При этом блогер Fighterbomber указал на странности при крушении KC-135 в небе над Ираком.
Позднее Пентагон подтвердил потерю самолета-заправщика KC-135 в ходе военной операции против Тегерана.