В Госдуме предложили обязать производителей газировки сообщать о вреде

РИА Новости: Куринный предложил сообщать о вреде газировки в ее рекламе.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ предложили обязать производителей сладких газированных напитков сообщать о вреде их избыточного потребления в рекламе.

Соответствующий законопроект депутаты внесут в Госдуму в понедельник. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

«Реклама сахаросодержащих напитков в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления», — говорится в тексте законопроекта.

Законопроектом предлагается установить продолжительность такого предупреждения в радиопрограммах не менее трех секунд, в телепрограммах — не менее пяти секунд и не менее 7% площади кадра, в рекламе других типов — не менее чем 7% рекламной площади.

Документом также предлагается запретить утверждения в рекламе сахаросодержащих напитков о том, что их употребление способствует улучшению физического или эмоционального состояния, а также утверждения об их полезности или безвредности для здоровья человека.

«Реклама сахаросодержащих напитков не должна содержать упоминание о том, что употребление сахаросодержащих напитков является одним из способов утоления жажды; (не должна — ред.) обращаться к несовершеннолетним», — отмечается в тексте законопроекта.

В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный отметил, что чрезмерное употребление сахара может привести к ожирению, развитию диабета и других заболеваний. Кроме того, он напомнил, что Россия находится на 62-м месте в мире по количеству потребляемого сахара, а более 64% её граждан имеют избыточный вес.

«Конечно, люди имеют право выбирать, какие продукты им покупать. Нужна им газировка — хорошо. Но это должен быть осознанный выбор. А массированная, манипулятивная реклама — “освежись”, “жажде конец”, “бодрость в каждом пузырьке” — часто не оставляет им времени на раздумья», — добавил парламентарий.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше