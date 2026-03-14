Почти 500 несовершеннолетних стали жертвами сексуального насилия со стороны католических священников в Германии. Об этом пишет Bild, ссылаясь на исследование Падерборнского университета.
По данным исследования, в период с 1941 по 2002 год, 210 священников склонили к сексу минимум 489 детей и подростков. Издание отмечает, что речь идет лишь о задокументированных случаях, по которым поступили заявления. Истинные масштабы, вероятно, могут быть значительно больше.
Уточняется, что пострадавшие выдвинули серьезные обвинения против умершего архиепископа Йоханнеса Йоахима Дегенхардта. Они заявляют о том, что в церковной среде действовала сеть педофилов: священники, по их словам, «снабжали» друг друга мальчиками и привозили детей на служебных машинах.
Обвинения против Дегенхардта всплывали еще прошлой осенью, но тогда архиепископия Падерборна заявила об отсутствии конкретных улик.
В свою очередь Германии предрекли ухудшение промышленного производства из-за отказа от российских энергоносителей.