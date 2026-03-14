«Просто великолепен»: Трамп предложил американскому блогеру сразиться с Нурмагомедовым

Президент США Дональд Трамп предложил американскому блогеру Джейку Полу устроить бой с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Во время записи интервью Пол спросил Трампа, с кем ему стоит провести поединок. В ответ президент США предложил: «Как насчет Хабиба? Мне кажется, он просто великолепен».
Напомним, Нурмагомедов завершил свою карьеру в 2021 году, имея на своем счету 29 побед и ни одного поражения.
Ранее Пол сообщил о травмах, полученных в ходе боя с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа. Блогер уточнил, что сломал челюсть. Матч завершился досрочно в шестом раунде. Победу техническим нокаутом одержал Джоуша.
Как сообщал KP.RU, Нурмагомедов долгое время служил примером того, как профессиональные спортсмены могут построить жизнь после завершения карьеры. Он активно занимался бизнесом. Однако со временем у Хабиба возникли серьезные проблемы.