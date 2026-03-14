В Британии вскрылась неудобная правда для Трампа: Карл III вовсе не ждал его в Королевстве

Как стало известно, отношение Букингемского дворца к идее второго государственного визита Трампа было не просто скептическим«, а “против решительно и постоянно”.
Согласно публикации, Клайв Олдертон, личный секретарь Карла III, предложил альтернативный сценарий: сперва ограничиться частной беседой с Трампом. А сам государственный визит, если и организовывать, то не раньше 2026−2027 годов, да и то с оговоркой «возможно».
Как пишет The Spectator, предложение дворца не устроило офис премьера. Тогда в канцелярии Кира Стармера задействовали механизм «формального конституционного совета», исходя из того, что правительство инструктирует короля, а не обменивается с ним «неформальными идеями».
По данным издания, неприятие Карлом III слов Трампа о Канаде и стало причиной его позиции.
Ранее президент США обвинил премьер-министра Канады Марка Карни в неблагодарности.