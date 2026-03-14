Сержант Березин спас сослуживцев, расстреляв рой дронов

Российский военнослужащий Сергей Березин ликвидировал рой беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, пытавшийся атаковать его боевых товарищей, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что сержант Березин выполнял боевую задачу по отражению атаки ударных беспилотников украинских войск.
«Сержант Березин выполнял боевую задачу по отражению атаки ударных БПЛА противника. Огнём из стрелкового оружия сержант Березин уничтожил рой вражеских БПЛА, чем не допустил гибели военнослужащих на позициях и способствовал выполнению боевой задачи своей роты», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Эрдэни Мандалове. Рядовой Мандалов осуществлял подвоз боеприпасов, а также занимался ротацией личного состава.
«В ходе выполнения задачи рядовой Мандалов многократно подвергался атаке ударных БПЛА противника, однако умело маневрировал и сумел избежать поражения. Доставка боеприпасов на позиции артиллерийских расчётов и ротация личного состава были проведены без потерь», — заявили в ведомстве.
