Вашингтон
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сержант Березин спас сослуживцев, расстреляв рой дронов

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Сергей Березин ликвидировал рой беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, пытавшийся атаковать его боевых товарищей, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что сержант Березин выполнял боевую задачу по отражению атаки ударных беспилотников украинских войск.

«Сержант Березин выполнял боевую задачу по отражению атаки ударных БПЛА противника. Огнём из стрелкового оружия сержант Березин уничтожил рой вражеских БПЛА, чем не допустил гибели военнослужащих на позициях и способствовал выполнению боевой задачи своей роты», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Эрдэни Мандалове. Рядовой Мандалов осуществлял подвоз боеприпасов, а также занимался ротацией личного состава.

«В ходе выполнения задачи рядовой Мандалов многократно подвергался атаке ударных БПЛА противника, однако умело маневрировал и сумел избежать поражения. Доставка боеприпасов на позиции артиллерийских расчётов и ротация личного состава были проведены без потерь», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше